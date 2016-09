Nordkorea testet Mittelstreckenraketen im Japanischen Meer

Nordkorea hat während des G20-Gipfels im benachbarten China erneut Raketen getestet. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder, in denen Staatsführer Kim Jong Un einen Raketenabschuss verfolgt. Die drei Geschosse seien am Montag ins Japanische Meer gestürzt, teilte das Militär in Südkorea mit. Ein Militärvertreter sagte, es habe sich um Mittelstreckenraketen gehandelt, die etwa 1000 Kilometer weit geflogen seien. Nordkorea hat in diesem Jahr trotz scharfer internationaler Proteste wiederholt Raketen abgefeuert und einen vierten Atomtest absolviert. Wenige Stunden vor dem Test am Montag hatten sich Südkoreas Präsidentin und Chinas Staatschef Xi am Rande des G20-Gipfels getroffen. Park betonte, dass die nordkoreanischen Tests den Frieden in der Region bedrohten und die Beziehungen ihres Landes zu China vor eine Herausforderung stellten. Xi bekräftigte seine Zusage, sich für eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel einzusetzen.