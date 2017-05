Südkorea und USA üben mit Langstreckenbomber

Ein US-Langstreckenbomber des Typs B-1B soll bei einer gemeinsamen Übung von Südkorea und den USA zum Einsatz gekommen sein. Der Überschall-Bomber kann eine noch deutlich höhere Bombenlast transportieren als die B-52-Langstreckenbomber. Er wurde nach amerikanischen Angaben für konventionelle Angriffe umgerüstet. Ein Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums bestätigte am Dienstag eine gemeinsame Übung mit den USA mit einem US-Langstreckenbomber des Typs B-1B. Nordkoreanische Medien hatten zuvor berichtet, die USA übten den Abwurf von Atomwaffen auf das kommunistische Land. Zuvor hatte Nordkorea erneut eine Rakete getestet. Der Abschuss einer modifizierten Scud-Kurzstreckenrakete am Montag war nur der jüngste Raketentest in einer ganzen Serie über die vergangenen Monate. Damit hatte Nordkorea wiederholt gegen UN-Resolutionen verstoßen.