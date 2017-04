Nordkoreas Raketentest scheitert erneut

Nordkorea hat einen erneuten Raketentest unternommen. Dieser sei aber fehlgeschlagen, teilten das südkoreanische und das US-Militär am Sonntag mit. Dem US-Pazifikkommando zufolge explodierte das Geschoss bereits kurz nach dem Abschuss. Wie aus US-Regierungskreisen verlautete, handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um eine Langstreckenrakete. Der Test ereignete sich nur einen Tag nach dem höchsten Feiertag Nordkoreas und wenige Stunden bevor US-Vizepräsident Mike Pence in Südkorea zum Auftakt seiner zehntägigen Asienreise erwartet wurde. Bei der Parade zum "Tag der Sonne" am Samstag - dem 105. Geburtstag von Staatsgründer Kim Il Sung - präsentierte das Militär offenbar neue Langstrecken- und U-Boot-gestützte Raketen. Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea verschärft. Seit das US-Militär mit Bombenabwürfen in Syrien und Afghanistan eingegriffen hat, wachsen die Sorgen, Trump könne ähnliche Pläne für Nordkorea hegen. Nachdem ein US-Flottenverband in die Region geschickt wurde, drohte die Führung in Pjöngjang mit einem Atomangriff auf die USA.