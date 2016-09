Nur mäßiges Interesse an vorgezogener Wahl in Kroatien

Das jüngste EU-Mitglied Kroatien hat vorzeitig ein neues Parlament gewählt. Das Interesse der Wähler war gering. Bis zum Mittag hatten nur rund 19 Prozent der 3,8 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, berichtete die staatliche Wahlkommission in Zagreb.

Beim letzten Mal vor zehn Monaten waren es noch 21,6 Prozent gewesen. Erwartet wird ein ähnliches Ergebnis wie bei der vorangegangenen Wahl. Die beiden etablierten großen Parteien, die Sozialdemokraten (SDP) und die konservative HDZ werden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, prognostizierten die Wahlforscher. Das Zünglein an der Waage dürfte wieder die Reformpartei Most (Brücke) sein, die beim letzten Mal aus dem Stand zur dritten politischen Kraft aufgestiegen war.

Obwohl die beiden Großen kaum ohne Most auf eine Regierungsmehrheit kommen, ist die neue Partei bei Sozialdemokraten und Konservativen gleichermaßen unbeliebt. Denn Most will all das reformieren, für das die beiden Großparteien stehen. Seit der Unabhängigkeit vor 25 Jahren hatte immer eine der beiden regiert.