US-Präsident Barack Obama will bei seinem Ziel, bis zum Jahr 2030 Menschen zum Mars zu schicken, eng mit Privatfirmen zusammenarbeiten. In einem ersten Schritt würden staatliche und private Unternehmen gemeinsam an der Entwicklung von Astronauten-Unterkünften für Langzeitmissionen im Weltraum arbeiten, kündigte Obama am Dienstag in einem Beitrag auf CNN-Online an.



Diese Missionen außerhalb der Grenzen der Erdumlaufbahn "werden uns lehren, wie Menschen in weiter Entfernung von der Erde überleben können", schrieb Obama weiter. Dieses Wissen sei für die "lange Reise zum Mars" unabdingbar. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hatte bereits im August verkündet, dass sechs Unternehmen, darunter Boeing und Lockheed Martin, an der Entwicklung derartiger "Habitate" beteiligt würden. Dabei handelt es sich um erweiterbare Wohneinheiten für Astronauten, in denen sie während langer Weltraumreisen oder später auf einem Planeten leben können.



Es braucht einen "großen Sprung"



Um zum Mars zu gelangen, braucht es einen "großen Sprung", erklärte Obama in Anspielung auf das berühmte Zitat des ersten Manns auf dem Mond, Neil Armstrong: "Ein kleiner Schritt für einen Mann, ein großer Sprung für die Menschheit". Allein die Reise zum 225 Millionen Kilometer entfernten Roten Planeten bedeutet immense technische und finanzielle Herausforderungen - später sollen auch einmal Menschen auf dem Mars leben können. Die Nasa arbeitet derzeit an der Trägerrakete SLS zur bemannten Erforschung des Weltraums sowie an dem bemannten Raumschiff Orion für Mond-, Mars- und Asteroidenflüge. Der erste - unbemannte - Start der Rakete ist für 2018 vorgesehen. Zwei Jahre später soll eine bemannte US-Mission jenseits des Mondes folgen.

Der US-Unternehmer und SpaceX-Chef Elon Musk hatte Ende September Pläne für eine "Stadt" auf dem Mars vorgestellt. Interessenten sollten demnach mit riesigen Raumschiffen zum Roten Planeten reisen - für einen Preis von 100.000 Dollar (89.000 Euro) pro Person.



Musk zeigte sich zuversichtlich, dass das erste Mars-Raumschiff im Jahr 2024 starten und den Roten Planeten im darauffolgenden Jahr erreichen kann. Um die Mission vorzubereiten, soll bereits 2018 eine unbemannte Dragon-Kapsel zum Mars fliegen. Zu Obamas Plänen äußerte sich SpaceX zunächst nicht.