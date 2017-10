Kurz vor Kanzler: Basti, 31, sucht Führungsposition in Regierung

Im Anfang war Sebastian Kurz geil. Das sagte er zumindest, der hellblauhemdige Bub' mit den rosigen Wangen, der mit schiefem Grinsen in der Wagentür eines schwarzen Hummers hing. Eine Protzkarosse schwarz wie die Wiener Nacht, auf der Motorhaube räkelten sich Blondinen in engen Tops und Overknees. Irgendwann posierte Kurz selber da, in Jeans und Lederschuhen, das Handgelenk seltsam geknickt, es tat allein beim Hinschauen weh. Ist man Anfang 20 und in Wien mag sehr vieles "geil" sein oder zumindest so tituliert werden. Sebastian Kurz aber war nicht geil auf die Nacht, die vor ihm lag, oder die Party, die wartete. Kurz war geil auf schwarze Politik.

Das Internet vergisst nicht, Basti. pic.twitter.com/SiP3ENVGE9 — Andrea Anderson (@andrea4nderson) June 5, 2016





"Schwarz macht geil" war damals der Slogan der Jungen ÖVP, mit dem sie um die Wählergunst für die Landtags- und Gemeinderatswahl 2010 in Wien buhlte. Heute ist ihm die Kampagne von damals etwas peinlich, heißt es von Kurz, er rede nicht gerne darüber, vielleicht auch, weil er schon so oft darüber reden musste. Herr Minister, begonnen hat alles ja ganz anders. "Ich möchte nicht auf meine Anfänge reduziert werden", sagte Kurz bereits 2013 der "Süddeutschen Zeitung". Jugendsünden. Ist doch alles längst vergessen, längst vorbei, ist doch alles anders jetzt. Aber spricht man über Sebastian Kurz und seine Jugendsünden, so sind sie eben erst sieben Jahre her.



Sebastian Kurz: Staatssekretär mit 24, Minister mit 27



Gefühlt, ja gefühlt, liegt der Schmäh mit dem Geil-o-Mobil schon ewig zurück. Der Kurz von heute hängt in keinen Wagentüren mehr, er trägt auch meistens keine Jeans. Kurz 2017 steht auf gut sitzende Anzüge, spricht vor den Vereinten Nationen in New York, hier Händeschütteln mit Irans Präsident Rohani, hier ein Pläuschchen mit dem großen Henry Kissinger.



Seit 2013 ist der geile Typ von damals Außenminister von Österreich, ernannt mit gerade einmal 27 Jahren, der jüngste in der EU. Zuvor war er schon Staatssekretär - da war er 24. Dann wurde er Parteichef der ÖVP, quasi der CDU der Alpenrepublik, - mit 30. Jetzt, gerade 31 Jahre alt, will er Bundeskanzler werden. Sebastian Kurz wäre der jüngste Regierungschef, den es in einem EU-Land jemals gegeben hat. Ein Blick auf die Umfragen zeigt: Es wäre mittlerweile eine Überraschung, würde er es nicht.



Österreich wählt: Sebastian Kurz ist klarer Favorit



Österreich wählt am Sonntag seinen Nationalrat neu. Die Wahl kommt eigentlich ein Jahr zu früh, sie kommt, weil Kurz sie wollte. Für ihn kommt sie gerade recht. Mitte Mai erklärte der damals noch 30-Jährige in Wien sinngemäß: Mir reicht's jetzt. Ich übernehme die Partei. Die Koalition ÖVP-SPÖ ist eh am Ende, kommt, wir wählen neu. Ich will euer Kanzler werden. Er nahm der einst schwarzen ÖVP ihren Namen und ihre Farbe, tauschte sie ein gegen "Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei" und ein frisches Türkis.



Seitdem ist in Österreichs Politzirkus nichts mehr so, wie es vorher war. Spielend setzte sich die bis dahin angegraut wirkende ÖVP an die Spitze sämtlicher Umfragen, die bis dato von der rechtspopulistischen FPÖ dominiert worden waren. Es war, als hätte das Land nur auf "den Basti" gewartet. Auf den Wahlplakaten prangt nun er, er allein. "Es ist Zeit" steht da. Das muss reichen. Kurz und gut.



Sebastian Kurz als Staatssekretär: "Verarschung", schreiben Medien



Dem war nicht immer so. Kurz, als Sohn einer Lehrerin und eines Ingenieurs im sozialdemokratisch geprägten Arbeiterbezirk Wien-Meidling aufgewachsen, erinnert sich heute gerne daran, wie er als Schüler der Jungen ÖVP beitreten wollte, das aber "nicht übermäßig gut funktioniert" habe. "Die haben mir eher das Gefühl gegeben, ich soll mich in ein paar Jahren noch einmal melden", erzählt Kurz in seinem Wahlwerbespot und schlendert mit gesenktem Kopf durch eine Scheune. Kann doch nicht sein, dachte sich der junge Kurz - und bald darauf war er trotzdem dabei. 2008 wird er Landesvorsitzender der Jungen ÖVP in Wien, 2009 Bundesvorsitzender. Ein Jahr später schwingt er sich in sein Geil-o-Mobil. Es hagelt Spott und Häme - doch sichert sich Kurz mit der Kampagne sein erstes Abgeordnetenmandat.



Als er wenige Monate später als Staatssekretär für Integration ins österreichische Innenministerium gerufen wird, nennt ihn der seriöse "Standard" einen "Unterhaltungskünstler" und "Profilierungsneurotiker", seine Ernennung sei eine "Verarschung all jener, die in diesem Bereich tätig sind". In einem "Krone"-Interview vom Mai dieses Jahres erinnert sich Kurz, längst zum Außenminister aufgestiegen: "Damals gab es wirklich Leute, die bei Fotos von mit weggerückt sind, weil sie dachten, das ist schlecht für ihre Karriere."



In Österreich galt er immer als zu jung



Es gibt Politiker, denen wird nachgesagt, sie hätten nicht den nötigen Hunger auf Macht. Ihnen fehle der Biss, heißt es dann, die Kaltschnäuzigkeit. Zuletzt fiel in solchen Momenten oft der Name Martin Schulz. Guter Mann, brav halt. Wenn es ein Momentum für ihn gab, so hat er es verpasst. Sebastian Kurz verpasste nichts. Nie. Er war immer zu früh da. Egal, wohin er kam, Kurz galt immer als zu jung, zu unerfahren, und das Amt, das er bekleiden sollte, immer als ein Nümmerchen zu groß, zumindest für ihn. Da sollte er doch erst reinwachsen, der Basti.



Die Zeit sollte zeigen: Kurz wuchs nicht nur rein und zwar in alles, er qualifizierte sich offenbar auch stets fürs nächste Level. Ein Jura-Studium-Abbrecher könne doch nicht Staatssekretär - doch er konnte. Ein 27-Jähriger ohne diplomatische Vorkenntnisse könne doch nicht Außenminister - doch er kann. Als Chefdiplomat Österreichs erarbeitete sich Kurz schnell einen Ruf: freundlich, pragmatisch, immer gut vorbereitet, aber forsch. Er sei ein Mann, der jeden duze, der sich nicht wehre, schreibt die "Süddeutsche Zeitung". "Ihr könnte mich ruhig Sebastian nennen." Einer, der Freundin Susanne, obwohl schon seit der Schulzeit ein Paar, am liebsten aus dem Rampenlicht heraushalte. Einer, der generell gern die Kontrolle behalte und auch hin und wieder in Redaktionen anrufen lasse.



Sebastian Kurz, Hardliner der Flüchtlingspolitik

Sebastian Kurz gilt als neokonservativ und wirtschaftsliberal. "Leistung muss sich lohnen", fordert er und: Der Staat müsse schlanker und effizienter werden. Bei seinem wichtigsten Thema, der Flüchtlingspolitik, gibt er den Hardliner. Kurz schlug bereits vor, Flüchtlinge im Mittelmeer abzufangen und sie direkt in ihre Heimat zurückzuschicken oder auf Inseln zu internieren. Er forderte einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlung mit der Türkei. Er kritisierte die deutsche Willkommenskultur, setzte in Österreich eine Obergrenze für Flüchtlinge und schließlich die Schließung der Balkanroute durch - bis heute sein größter Coup. Kurz ist der Mann, der das Land medienwirksam vor der angeblichen Masseneinwanderung bewahrte. Und Kurz erinnert stetig daran.



"Ich wollte definitiv nie Berufspolitiker werden", sagt Kurz irgendwann in seinem Wahlwerbespot mit Landliebe-Charakter. Er marschiert schon wieder in der Scheune auf und ab. Seine Cousine spricht gegen Ende der viereinhalb Minuten von "Berufung". Es klingt, als hätten sie irgendwann ganz einfach zueinanderfinden müssen, die Bürger und der Basti. Im Anfang war Sebastian Kurz geil auf schwarze Politik. Jetzt zählt auf sebastian-kurz.at ein Countdown die Stunden bis zur Wahl. Die Ziffern sind weiß, der Grund ist türkis. Läuft alles nach Plan, ist er bald Kanzler. Geiler geht nicht.