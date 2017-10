Spitzenkandidaten geben sich bei Wahl kämpferisch

Wohin steuert Österreich? Die Bürgerinnen und Bürger in der Alpenrepublik wählen am Sonntag einen neuen Nationalrat. Ein Jahr früher, als geplant. Die große Koalition aus SPÖ und ÖVP war im Frühling geplatzt, nachdem der neue ÖVP-Chef und Außenminister Sebastian Kurz öffentlich auf Neuwahlen drängte. Der 31-Jährige könnte zum Gewinner der Neuwahlen werden. In den Umfragen liegt seine Partei vor der regierenden SPÖ und der rechtspopulistischen FPÖ. Bei der Stimmabgabe in Wien gab sich Kurz optimistisch. "Also, ich war gerade wählen, habe meine Stimme abgegeben und hoffe, dass viele Österreicherinnen und Österreicher ihr Recht nutzen und an dieser Wahl teilnehmen. Und ich hoffe natürlich auf ein gutes Ergebnis, damit eine echte Veränderung in Österreich möglich ist, vielen Dank." Dem bisherigen Kanzler Christian Kern droht der Machtverlust. Der SPÖ-Spitzenkandidat zeigte sich am Vormittag dennoch hoffnungsvoll. Journalistin fragt: "Wie geht's den Nerven?" Kern: "Die sind bestens in Form." Andere Journalistin fragt: "Geht sich Platz 1 noch aus?" Kern: "Ja, das werden die Wähler heut entscheiden. Wir werden sehen." Die FPÖ von Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache könnte vor dem Sprung in Regierung stehen. Es wird erwartet, dass Kurz ein Bündnis mit den Rechtspopulisten anstrebt. "Ja, ich hoffe auf ein gutes Ergebnis mit einem deutlichen Vertrauensgewinn. Wenn wir 25 Prozent erreichen sollten, wäre das ein schönes Ergebnis, ein toller Erfolg. Aber vielleicht ist sogar mehr möglich." Die Grünen und die liberalen Neos liegen laut Umfragen weit abgeschlagen dahinter und müssen um den Wiedereinzug bangen. Bundesweit können die Bürger unter zehn Parteien auswählen.