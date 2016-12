In Österreich hat sich bei der Präsidenten-Wahl Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen gegen seinen FPÖ-Kontrahenten Norbert Hofer durchgesetzt. Nach dem vorläufigen Endergebnis lag der 72-Jährige mit 51,7 Prozent der Stimmen vor Hofer mit 48,3 Prozent. Es war der vierte Anlauf zur Wahl in diesem Jahr und damit der längste Wahlkampf in Österreichs Geschichte. Es sei dabei nicht nur die Wiederholung eines Wahlgangs gewesen, sagte Van der Bellen in Wien, sondern in der Tat eine neue Wahl. Die Bedingungen hätten sich geändert, etwa der Brexit in Großbritannien oder Donald Trump in den USA. In sechs Monaten sei viel passiert. Während Van der Bellen einen pro-europäischen Kurs verfolgte, sorgte Kontrahent Norbert Hofer im Wahlkampf für Aufsehen, als er für Österreich ein Referendum über einen Austritt aus der Europäischen Union in Aussicht stellte. Dennoch sei er nun nicht verbittert, sagte Hofer am Sonntagabend. O-TON FPÖ-KANDIDAT NORBERT HOFER "Am Ende des Tages hat bei einer Wahl immer der Wähler Recht. Ich bitte einfach, die Österreicher und Österreicherinnen zusammenzuhalten, egal wie man gewählt hat." Europaweit reagierten am Sonntag Kritiker rechtspopulistischer Parteien mit Erleichterung. Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier erklärte, der Sieg Van der Bellens sei ein gutes Zeichen gegen den Populismus in Europa.