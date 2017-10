Österreich wählt - Wird ein 31-Jähriger Bundeskanzler?

In Österreich hat die Parlamentswahl begonnen. Rund 6,4 Millionen Menschen sind aufgerufen, bis 17.00 Uhr ihre Stimme abzugeben. Sie können unter bundesweit zehn Parteien auswählen. Die konservative Volkspartei ÖVP des 31-jährigen Spitzenkandidaten Sebastian Kurz liegt in Umfragen vorn. Die rechtspopulistische FPÖ und die Kanzlerpartei SPÖ sind im Rennen um Platz zwei etwa gleichauf. Die Grünen und die liberalen Neos liegen weit abgeschlagen hinten und müssen um ihren Einzug ins Parlament bangen. Wähler in Wien sprachen am Vormittag über ihre Hoffnungen. Robert Fischer: "Was ich mir für heute wünsche ist einerseits eine hohe Wahlbeteiligung und zum anderen ein Ergebnis, das irgendwie eine halbwegs vernünftige Politik in Österreich möglich macht." Marianne Brantl: "Dass es ein bisschen ruhiger wird und dass das, was man verspricht, auch passiert und zwar, dass man nicht für sich allein schafft, sondern dass es den Leuten, die wenig Geld haben, auch etwas besser geht. Das wünsche ich mir. Und dass dieser Hass aufhört." Als wahrscheinlichste Option für eine Regierungsbildung gilt ein Bündnis zwischen den Konservativen und den Rechtspopulisten. Bislang dominierte in der Alpenrepublik eine große Koalition aus SPÖ und ÖVP. Das rot-schwarze Kabinett war im Frühjahr geplatzt, nachdem der neue ÖVP-Chef Kurz öffentlich auf Neuwahlen drängte. Der reguläre Wahltermin wäre im Herbst 2018 gewesen.