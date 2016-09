Österreichs Stichwahl zum Bundespräsidenten verschiebt sich

Es scheint fast eine endlose Geschichte: Die Stichwahl um das Amt des österreichischen Bundespräsidenten soll nun erst am 4. Dezember stattfinden. Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP sowie die Oppositionsparteien Grüne und Neos haben sich bei einem gemeinsamen Treffen mit Innenminister Wolfgang Sobotka auf diesen Termin verständigt, wie es am Montag in Wien hieß: O-Ton: "Als Leiter der Bundeswahlbehörde spreche ich hier. Die Stichwahl muss wegen eines Produktionsfehlers bei den Wahlkarten verschoben werden. Grund ist ein defekter Klebestreifen auf den Umschlägen. So kommt es, dass wir keine einwandfreie, rechtskonforme Wahl gewährleisten können. " Um das höchste Staatsamt in Österreich ringen in der Wahlwiederholung der Kandidat der rechtspopulistischen FPÖ, Norbert Hofer, und der ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen.