ÖVP siegt klar, FPÖ legt - Österreich rückt nach rechts

Frenetischer Jubel im Lager der Rechtspopulisten in Österreich. Bei den Parlamentswahlen in Österreich hat die FPÖ von Parteichef Heinz-Christian Strache kräftig zugelegt. Mit 26 Prozent der Stimmen stehen die Chancen für einen Sprung in die Regierung gut. Die FPÖ sei ein großer politischer Faktor in Österreich, sagte Strache am Abend vor seinen feiernden Anhängern in Wien. "Und jetzt wird man sehen, ob man's ehrlich oder ernst meint, ob man überhaupt bereit ist, mit uns in ehrliche Verhandlungen zu gehen oder nicht. Und ich sage: Ihr könnt auf eins verlassen. Wir bleiben uns treu, liebe Freunde." Die Botschaft geht an den klaren Sieger der Wahl: ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Es wird erwartet, dass der für seine scharfe Asylpolitik bekannte bisherige Außenminister die Rechten als Partner an Bord holen wird. "Es ist für uns ein klarer Auftrag, die Veränderungen in Österreich einzuleiten, die sich viel von uns erhoffen und daran werden wir jetzt arbeiten." Klarer Wahlverlierer sind die Sozialdemokraten (SPÖ) unter dem bisherigen Kanzler Christian Kern. Trotz der Wahlschlappe will Kern als SPÖ-Parteichef im Amt bleiben. In einer Rede vor Partei-Genossen entschuldigte er sich für "Fehler" im Wahlkampf. Eine Neuauflage des seit zehn Jahren regierenden rot-schwarzen Kabinetts gilt als unwahrscheinlich. Die Koalition war im Mai geplatzt, nachdem Kurz das Ruder bei der ÖVP übernommen hatte und auf Neuwahlen drängte.