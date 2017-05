Siegesparade in Moskau: Das sind Putins stärkste Waffen

Der 9. Mai ist einer der wichtigsten Daten im russischen Kalender: An diesem Tag feiert Russland den Sieg über Nazi-Deutschland. Seit nun 72 Jahren werden aus diesem Anlass Militärparaden abgehalten. Der nationale Feiertag dient dabei längst nicht nur dem Gedenken an die Millionen Opfer des Zweiten Weltkrieges, sondern auch dem Zelebrieren der eigenen Stärke und Macht. So war das unter dem kommunistischen Regime, so war es während der Perestroika und in den berüchtigten 90er Jahren und so ist es auch in der Putin-Ära.

Der russische Präsident nutzt Jahr für Jahr diese Gelegenheit, um der Welt sein neuestes Waffenarsenal vorzuführen. So auch am Dienstag. 10.000 Soldaten marschierten am Morgen des 9. Mai über den Roten Platz in Moskau. Neben Panzern, Luftabwehrsystemen und Raketen waren zum ersten Mal auch Arktis-Rüstungsfahrzeuge zu sehen. Ein perfekt orchestriertes Schauspiel.



Nur das Wetter wollte nicht mitspielen. Statt blauem Himmel erstreckte sich eine dicke Wolkendecke über der russischen Hauptstadt. So dick, dass es sich nicht lohnte, sie wie gewohnt zu vertreiben. Die Flugshow musste ausfallen.