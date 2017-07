Es passierte am Donnerstag, am Rande des deutsch-französischen Ministerrates in Paris. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besuchten ein Jugendzentrum, in dem die Jugendlichen auch Deutsch lernen können. Und da mussten auch Macron und Merkel zeigen, wie es um ihre Fremdsprachenkenntnisse bestellt ist. Beide nahmen die Herausforderung an: "Meine Name ist Emmanuel und ich wohne in Paris", sagte Macron. "Bonjour. J´appelle Angela. L´habite à Berlin", entgegnete Merkel. Über kleinere Fehler wurde großzügig hinweggesehen. Die Jugendlichen und auch Macron und Merkel hatten offenbar bei dem Termin im Jugendzentrum viel Spaß.