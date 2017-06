Macron-Lager steht vor absoluter Mehrheit

Gut gelaunt begrüßt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Bürger vor einem Wahllkokal in Le Touquet. In Frankreich findet am Sonntag die zweite und entscheidende Runde der Parlamentswahl statt. Und laut Umfragen hat Macrons Lager beste Chancen auf die absolute Mehrheit. Macrons Partei La Republique en Marche und ihre Verbündeten dürften sich etwa drei Viertel der 577 Sitze in der Nationalversammlung sichern. Damit bekäme Macron ein starkes Mandat für die von ihm geplanten Reformen und könnte durchregieren. Bereits in der ersten Wahlrunde vor einer Woche hatte sich ein haushoher Sieg abgezeichnet. Die geringe Wahlbeteiligung von nur 49 Prozent könnte diesmal noch um einige Punkte abrutschen. "Die Sache ist doch eigentlich schon gelaufen", sagt dieser Mann, ich glaube, dass deswegen noch mehr Leute den Wahlurnen fernbleiben werden." Ein andere Wählerin hofft auf Veränderungen durch einen Sieg des Macron-Lagers. "Er verspricht Dinge, hoffentlich macht er sie auch wahr. Er ist nicht wie andere Präsidenten, die nur Versprechungen machen und dann nichts tun. Ich bin hoffnungsvoll, schau'n wir mal." Die etablierten Parteien werden vermutlich eine erneute Schlappe kassieren. Republikaner und Sozialisten kommen jüngsten Umfragen zufolge auf lediglich 70 bis 95 beziehungsweise 20 bis 35 Sitze. Der rechtsextreme Front National wird wohl mit weniger als zehn Mandaten noch nicht einmal eine Fraktion bilden können. Die letzten Wahllokale schließen um 20.00 Uhr. Unmittelbar danach wird mit ersten Ergebnissen gerechnet.