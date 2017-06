Macron steht vor seiner ersten großen Bewährungsprobe

In Frankreich stimmen die Wähler am Sonntag in einer ersten Runde über eine neue Nationalversammlung ab. Wegen der Zeitverschiebung waren die Bürger in den französischen Überseegebieten wie hier in Französisch Guayana bereits am Tag zuvor zum ersten Wahlgang aufgerufen. Die Kandidaten in den 577 Wahlkreisen benötigen in dieser ersten Runde eine absolute Mehrheit. In der zweiten Runde eine Woche später reicht dann die relative Mehrheit, um als Abgeordneter ins Parlament ziehen zu dürfen. Einen Monat nach der Präsidentschaftswahl sehen die Chancen für den frischgewählten Präsidenten Emmanuel Macron mit seiner Partei "La République en marche" sehr gut aus. Die Wahlen gelten als entscheidende Bewährungsprobe für Macron. Die Konservativen sowie die derzeit dominierenden Sozialisten von Amtsvorgänger François Hollande stehen dagegen unter Druck. Daneben treten unter anderem der rechtsextreme Front National sowie die linke Partei von Jean-Luc Mélenchon an. Die Wahlen finden wegen der Angst vor Anschlägen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Rund 50.000 Polizisten und Tausende Soldaten sind im Einsatz, um die Abstimmung zu schützen.