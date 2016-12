Der Präsident der Philippinen Rodrigo Duterte ist für markige Sprüche bekannt. In einer Rede vor Geschäftsleuten in der philippinischen Hauptstadt Manila hat er seinen Ruf wieder eindrucksvoll bestätigt. In seiner Zeit als Bürgermeister der Stadt Davao habe er Kriminelle eigenhändig getötet, sagte Duterte: "Ich muss zugeben, dass ein Drittel der Tötungen wirklich bei Auseinandersetzungen mit der Polizei passiert sind. Ich weiß es. In Davao habe ich es selbst gemacht. Nur um den Jungs zu zeigen, wenn ich das tun kann, warum nicht auch ihr? Ich bin in Davao mit einem großen Motorrad herumgefahren und habe dabei auch nach Ärger gesucht. Ich habe die Konfrontation gesucht, so dass ich töten konnte." Der philippinische Justizminister sagt später vor Journalisten, dass diese Äußerungen eine Übertreibung gewesen seien und nicht wörtlich genommen werden dürften. Allerdings wird Duterte seit langem vorgeworfen, während seiner langjährigen Amtszeit als Bürgermeister von Davao Todesschwadronen befehligt zu haben, die mehr als Tausend mutmaßliche Kriminelle getötet haben. Seit seinem Amtsantritt als Präsident Ende Juni führt Duterte einen erbarmungslosen Kampf gegen Drogenkriminelle. Bei Anti-Drogen-Einsätzen tötete die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 2000 Menschen. Die internationale Kritik an seinem Vorgehen hatte Duterte entschieden zurückgewiesen.