Die Explosion ereignete sich auf einem belebten Nachtmarkt im südphilippinischen Davao. Bei dem Anschlag in der Heimatstadt des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte sind am Freitag mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen, fast 70 weitere wurden verletzt. Der Sprengsatz detonierte vor einem Hotel, das Duterte selbst häufig besucht. Laut offiziellen Angaben befand er sich zu dem Zeitpunkt zwölf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Bei einem Besuch am Anschlagsort kündigte Duterte am Samstag harte Maßnahmen gegen Kriminelle und Extremisten an. "Ich muss einen Zustand gesetzloser Gewalt in diesem Land erklären. Das ist nicht das Kriegsrecht, aber ich werde das Militär und die Polizei einladen, das Land nach meinen Anordnungen zu führen." Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Als mögliche Drahtzieher nannten Regierungsvertreter Drogenbanden sowie die Islamisten-Gruppe Abu Sayyaf, die der Extremistenmiliz IS Treue geschworen hat. Im Land kursieren Gerüchte über angebliche Verschwörungen, die auf Dutertes Ermordung abzielen. Genährt werden sie durch dessen radikales Vorgehen gegen Extremisten, korrupte Beamte und Gangster. Im Kampf gegen die Drogenkriminalität sind seit Dutertes Amtseinführung Ende Juni bereits mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen. Dies löste auch Proteste der Vereinten Nationen und von Menschenrechtsaktivisten aus.