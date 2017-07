Nobelpreisträger Lech Walesa ruft zum Kampf gegen Justizreform auf

Der 73-jährige Friedensnobelpreisträger Lech Walesa hat in Polen zum Kampf gegen die Justizreform aufgerufen. Bei einer Veranstaltung am Samstag in seiner Heimatstadt Danzig hat der Solidarność-Anführer und Nobelpreisträger vor dem Ende der Demokratie gewarnt. Der ehemalige Staatspräsident des Landes erinnerte bei der Kundgebung auch an den demokratischen Wandel, den auch er vor über 25 Jahren in Polen eingeleitet hatte. Wie in Danzig kamen auch an anderen Orten des Landes zum Beispiel hier in der Hauptstadt Warschau Zehntausende Demonstranten zusammen, um gegen die Justizreform zu protestieren. Sie riefen unter anderem Präsident Duda dazu auf, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Nachdem in der Nacht zu Samstag die zweite Kammer des Parlaments nach langer Diskussion dem Gesetzesvorhaben zugestimmt hatte. Die Reform der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (abgekürzt PiS) sieht vor, dass Richter am Obersten Gerichtshof sofort abgesetzt werden können. Im Amt bleiben nur diejenigen, die vom Justizminister ausgewählt und vom Präsidenten genehmigt wurden. Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen die Unabhängigkeit der Gerichte und damit auch das Ende der Gewaltenteilung in dem Land. Die EU-Kommission prüfe zurzeit konkrete Sanktionen und drohte Polen mit dem Entzug des Stimmrechts.