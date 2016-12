Der russische Botschafter in der Türkei ist am Montag bei einem Anschlag in Ankara getötet worden. Andrej Karlow wurde in den Rücken geschossen, als er in der türkischen Hauptstadt eine Ausstellung eröffnete. Bei dem Angreifer handelt es sich dem türkischen Präsident Erdogan zufolge um einen 22-jährigen Polizisten, der nicht im Dienst war. Der Angreifer soll gerufen haben: "Vergesst nicht Aleppo, vergesst nicht Syrien". Er wurde von einem Sondereinsatzkommando getötet. Über die Hintergründe der Tat wurde zunächst wenig bekannt. Mit dem Attentat könnte der Syrien-Konflikt auf das nördliche Nachbarland Türkei übergegriffen haben. Russlands Präsident Putin sagte in der Nacht zu Dienstag, mit der Tat hätten die türkisch-russischen Beziehungen beschädigt und die gemeinsamen Bemühungen um eine Syrien-Lösung torpediert werden sollen.