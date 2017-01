Der ehemalige portugiesische Regierungschef Mario Soares ist tot. Der Politiker starb nach Angaben seiner Ärzte am Samstag im Alter von 92 Jahren. Er sei bereits am 13. Dezember in ein Krankenhaus gebracht worden und habe seither die meiste Zeit im Koma gelegen. Der Gründer der sozialistischen Partei Portugals war drei Mal Ministerpräsident des Landes, später fungierte er zehn Jahre lang als portugiesisches Staatsoberhaupt. Der studierte Jurist galt als zentrale politische Figur der Demokratisierung des Landes in den 1970er Jahren nach Jahrzehnten der Diktatur. Die portugiesische Regierung hat eine dreitägige Staatstrauer angeordnet.