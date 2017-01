Putin ordnete Beeinflussung von US-Wahl an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach Einschätzung der US-Geheimdienste persönlich Cyberangriffe angeordnet, um die Wahlchancen des Republikaners Donald Trump zu erhöhen. Es könne "mit großer Sicherheit" davon ausgegangen werden, dass Putin selbst hinter der Kampagne zur Beeinflussung der US-Wahl stehe, hieß es in dem am Freitag veröffentlichten Bericht von CIA, FBI und NSA. Sein Ziel sei es gewesen, Trumps Rivalin Hillary Clinton zu verunglimpfen. Der Wahlsieger Trump ließ sich von den Geheimdiensten über die Hackerangriffe vor der Wahl im November unterrichten. Danach bekräftigte er vorherige Äußerungen, sie hätten keinen Einfluss auf den Ausgang der Abstimmung gehabt. Dennoch kündigte er an, binnen drei Monaten nach seinem Amtsantritt am 20. Januar ein Team einzusetzen, das einen Plan zur Abwehr von Cyberangriffen ausarbeiten solle. In dem Bericht fanden sich keine Angaben dazu, inwieweit die Hackerangriffe tatsächlich den Ausgang der Wahl beeinflussten. Es wurden auch keine konkreten Hinweise gegeben, wie die US-Geheimdienste zu ihrem Schluss kamen, dass die Angriffe auf das Konto der russischen Regierung gehen. Russland hat eine Einflussnahme zurückgewiesen. Präsident Barack Obama hat nach den Hackerangriffen Sanktionen gegen Russland angeordnet. Trump ließ kein Interesse an Strafmaßnahmen erkennen und hat Putin wiederholt gelobt, zuletzt für dessen Verzicht auf Gegensanktionen. Der Wahlsieg Trumps wurde am Freitag vom US-Kongress offiziell bestätigt. 304 Wahlleute hatten für ihn gestimmt, 227 für Hillary Clinton.