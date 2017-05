Dass der russische Präsident Wladimir Putin durchaus auch ein Mann der leisen Töne sein kann, bewies er am Wochenende in der chinesischen Hauptstadt Peking. Den Angaben zufolge wartete Putin auf ein Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Weil dieser aber auf sich Warten ließ, vertrieb sich Putin die Zeit an einem großen Flügel, der zufällig herumstand. Und weil auch ein Kameramann dabei war, konnten alle im russischen Staatsfernsehen sehen, wie musikalisch der russische Präsident ist.