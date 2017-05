Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch Berichten widersprochen, US-Präsident Donald Trump habe im Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow Geheimnisse verraten. "Ich werde ihm wohl eine Rüge aussprechen müssen. Lawrow hat die Geheimnisse nicht mit uns geteilt - weder mit mir noch mit Vertretern der russischen Geheimdienste. Das ist sehr böse von ihm. Außerdem: Wenn die US-Administration es für machbar hält, sind wir bereit, das Gesprächsprotokoll des Treffens zwischen Lawrow und Trump dem US-Senat und Kongress zu übergeben, wenn die US-Administration das will." Presseberichten zufolge sollen die von Trump an Lawrow weitergegebenen Informationen über die Extremistenmiliz Islamischer Staat vom israelischen Geheimdienst stammen.