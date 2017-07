Südkorea und USA proben Angriff auf Nordkorea

Auch symbolisch war diese Antwort auf den jüngsten Raketentest Nordkoreas zu verstehen. Die USA und Südkorea haben mit einer gemeinsamen Militärübung auf die Provokation aus Pjöngjang reagiert. Dabei seien Raketen in das Meer vor Südkorea abgefeuert worden, teilte die US-Armee am Dienstag mit. Bei dem Manöver seien Präzisionsgeschosse zum Einsatz gekommen. US-Außenminister Rex Tillerson forderte die internationale Gemeinschaft auf zu reagieren. Diplomaten zufolge tritt der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch zu Beratungen über Nordkorea zusammen. Die Regierung um Staatschef Kim Jong Un teilte mit, eine Langstreckenrakete getestet zu haben, die einen großen atomaren Sprengsatz tragen könne. Auch das US-Verteidigungsministerium erklärte, Nordkorea habe eine Interkontinentalrakete getestet. Kurz vor dem G20-Gipfel hatte das weitgehend isolierte Land mit einem neuen Raketentest den Konflikt mit der internationalen Gemeinschaft angeheizt. Experten schlossen aus den nordkoreanischen Angaben, dass das Geschoss den US-Bundesstaat Alaska erreichen könnte. Die Führung in Pjöngjang hat vor allem seit Anfang vergangenen Jahres zahlreiche Raketen in bislang nie dagewesener, rascher Folge getestet. Auch zwei der insgesamt fünf Atomtests fanden in diesem Zeitraum statt.