Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, sein Land werde aus dem Weltklimavertrag austreten, ist in den USA und international auf massive Kritik gestoßen. Der Chef des Elektroautoherstellers Tesla, Elon Musk, kündigte über Twitter an, er werde sich aus Beratergremien des Weißen Hauses zurückziehen. Der Unterhaltungskonzern Disney kündigte ähnliche Schritte an. Führende Mitglieder der Demokraten kritisierten die Entscheidung Trumps ebenfalls. Amtsvorgänger Barrack Obama warf der Trump-Regierung vor, sich der Zukunft zu verweigern.

Großes Unverständnis auch in Los Angeles: "Das ist wirklich grauenhaft. Wir sind doch nicht nur Amerikaner, wir sind Teil dieses Planeten und teilen ihn mit allen. Was wir hier machen hat Auswirkungen auf alle. Wir sind Spitzenreiter beim Ausstoß von Treibhausgasen. Und wir haben die Verpflichtung gegenüber unseren Mitbürgern und allen anderen, alles zu tun, um diesen Ausstoß zu verringern.

Das überrascht mich nicht. Für mich war das absehbar. Aber das macht mich nicht weniger ärgerlich oder enttäuscht. Ich hoffe nur, dass die Leute das jetzt nicht als Entschuldigung sehen, in ihrem Alltag nicht weiter alles zu tun, um die Belastung der Umwelt so gering wie möglich zu halten."

„Er ist nicht auf der Höhe der Zeit. Es gibt jede Menge Beweise für den Klimawandel, von Wissenschaftlern aus aller Welt. Wenn jemand so einen Vertrag so schnell kündigt, dann ist das für mich eher ein persönliches Problem. Nicht richtig überlegt."

„Er hat sich entschieden und zieht das jetzt durch. Hat Obama so große Fortschritte gemacht? Ich weiß nicht. Ich freu mich, dass er wieder Jobs nach Amerika bringt. Am Ende werden wir alle glücklich sein mit der Entscheidung."

Die Vereinten Nationen und diverse europäische Regierungen hatten Trumps Entscheidung ebenfalls kritisiert. Dagegen kündigte der Kohlekonzern Peabody Energy an, Trump in dieser Sache zu unterstützen.