Nazialmanya - Erdogan-Fanatiker hacken Tausende Twitter-Accounts

Hacker haben sich Zugang zu Tausenden Twitter-Accounts verschafft und darüber Anfeindungen gegen die Niederlande und Deutschland verbreitet. Auch auf verifizierten Accounts mit großer Followerzahl fanden sich am Mittwoch Nachrichten mit den Hashtags #Nazialmanya und #Nazihollanda, einem Hakenkreuz-Symbol und dem Satz "Wir sehen uns am 16. April".

An diesem Datum steht in der Türkei das Referendum über das vom Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem an. Unter den betroffenen Accounts waren auch die offiziellen Twitter-Auftritte von Borussia Dortmund, Klaas Heufer-Umlauf, Boris Becker, ProSieben, Unicef oder Amnesty International.



Hackergruppe "Cyber Warrior" bekennt sich



Die abgesetzten Tweets gleichen sich, sind unter einem Erdogan-Video mit Hakenkreuzen und den Hashtags #Nazialmanya und #Nazihollanda versehen. Außerdem steht dort zu lesen: #OSMANLITOKADI, was wörtlich "Osmanische-Schelle" und damit soviel wie Ohrfeige bedeuten soll. Zudem enthält der Tweet einen Hinweis auf den 16. April.



Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf türkische Medien berichtet, soll sich eine Hackergruppe namens "Cyber Warrior" zu den Cyber-Angriffen bekannt haben. Demnach teilte die Gruppe mit: "Wir verurteilen das faschistische Vorgehen gegen unsere Minister in den letzten Tagen in Europa. Unserer Mission entsprechend, haben wir diesen Angriff ausgeführt und werden bis zum Schluss weitermachen."





Analyse-App "The Counter" als Einfallstor?

Zugang zu so vielen Accounts auf einmal dürften sich die Hacker über eine Zusatz-Anwendung verschafft haben, die Zugang zu all diesen Twitter-Konten hatte. Im aktuellen Fall fiel Internet-Nutzern schnell auf, dass die Tweets über die Analyse-App "The Counter" abgeschickt worden waren. Wenn man sein Twitter-Profil mit solchen Anwendungen verknüpft, können über sie oft auch Twitter-Nachrichten abgesetzt werden. In den vergangenen Jahren hatten Angreifer immer wieder mal Twitter-Accounts von Prominenten und Unternehmen in ihre Gewalt gebracht. Eine so breite Welle wie am Mittwoch gab es aber noch nicht.

Während sich der Tweet auf etlichen Accounts immer noch findet, haben unter anderem der BVB und Klaas Heufer-Umlauf bereits Gegenmaßnahmen ergriffen.

Danke für Eure zahlreichen Hinweise! Den betreffenden Tweet haben wir umgehend gelöscht! Offenbar wurden wir Opfer eines Hackerangriffs. — Borussia Dortmund (@BVB) 15. März 2017





ich wurde gehackt. arbeite dran. — klaas heufer-umlauf (@damitdasklaas) 15. März 2017