Nazialmanya - Erdogan-Fanatiker hacken Twitter-Accounts

Hacker haben sich Zugang zu Tausenden Twitter-Accounts verschafft und darüber Anfeindungen gegen die Niederlande und Deutschland verbreitet. Auch auf verifizierten Accounts mit großer Followerzahl fanden sich am Mittwoch Nachrichten mit den Hashtags #Nazialmanya und #Nazihollanda, einem Hakenkreuz-Symbol und dem Satz "Wir sehen uns am 16. April".

An diesem Datum steht in der Türkei das Referendum über das vom Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem an. Unter den betroffenen Accounts waren auch die offiziellen Twitter-Auftritte von Borussia Dortmund, Klaas Heufer-Umlauf, Boris Becker, ProSieben und Amnesty International. Während sich der Tweet auf etlichen Accounts noch findet, haben unter anderem der BVB und Klaas Heufer-Umlauf bereits Gegenmaßnahmen ergriffen.

Danke für Eure zahlreichen Hinweise! Den betreffenden Tweet haben wir umgehend gelöscht! Offenbar wurden wir Opfer eines Hackerangriffs. — Borussia Dortmund (@BVB) 15. März 2017





ich wurde gehackt. arbeite dran. — klaas heufer-umlauf (@damitdasklaas) 15. März 2017