Europas Rechtspopulisten präsentieren sich ihre Visionen

Führende Vertreter rechtspopulistischer Parteien in Europa präsentierten am Samstag in Koblenz ihre Vorstellungen von der Zukunft der EU. Zu dem Kongress hatte die Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) im Europa-Parlament eingeladen. Nach Ansicht von AfD-Chefin Frauke Petry würden die Bürger in Europa immer mehr vom Staat eingeengt. "Für den allseits bekannten Schriftsteller Henryk M. Broder ist die Europäische Union der massivste Versuch einer Entdemokratisierung der Gesellschaft seit dem Ende der Sowjetunion. Er gibt ihr deswegen ebenso auch keine Überlebenschance. Und er ist mit dieser Einschätzung nicht allein." Am Rande der Versammlung kam es zu Protesten. Aus Berlin war unter anderem SPD-Chef Sigmar Gabriel angereist. "Jedenfalls ist es der Grund, warum die Europäische Rechte sich hier trifft. Sie glaubt, dass jetzt mit Trump der Nationalismus und das sozusagen Aufeinanderhetzen von Menschen wieder populär geworden ist. Und ich glaube, dass wir uns da dagegen stellen müssen. Und es zeigen ja auch viele, viele Menschen, die damit unzufrieden sind. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien, Kirchen und Verbänden rief zu Kundgebungen gegen den Kongress auf. Die Organisatoren erwarten rund 2000 Teilnehmer. "Einfach, um zu zeigen, dass wir nicht damit einverstanden sind, was diese Fraktion quasi plant. Und das wir eine andere Meinung vertreten." "Wenn man sich das in der Europäischen Union anschaut, dass die Rechtspopulisten immer mehr Raum haben, ist es umso wichtiger, dass einfach eine Masse dagegen steht. Einfach auch zeigt: So geht es nicht." "Ich finde das halt so schlimm, dass sich so viele Menschen nicht drüber informieren und nur so aus Protest dann die AfD wählen." Für breite Kritik sorgte die Entscheidung der Kongress-Organisatoren, Vertreter von ARD und ZDF, sowie mehrerer großer Zeitungen und Zeitschriften nicht zur Berichterstattung zuzulassen.