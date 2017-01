US-Präsident Trump erklärt "America first" zur Leitlinie

Donald Trump ist am Freitag als 45. US-Präsident vereidigt worden. Vor dem Kapitol in Washington plädierte Trump in seiner Rede zur Amtseinführung an die Mitbürger, die USA für das ganze Volk wieder aufzubauen. Die Macht soll von Washington an das Volk zurückgegeben werden. Trump bedankte sich bei dem 44. Präsidenten der USA, Barack Obama und seiner Frau Michelle Obama. Trump monierte, dass Politiker zu lange im Wohlstand gelebt hätten, während Jobs verloren gingen und Fabriken schließen mussten. Trump sagte, die USA hätten viel zu lange unter Verbrechen, Drogen und Bandenkriminalität gelitten. Dieses amerikanische Gemetzel höre heute auf. Trump kritisierte, es seien Billionen Dollar in Übersee ausgegeben worden, während in der Heimat die Infrastruktur gelitten habe. Trump kündigte an, amerikanische Jobs davor zu schützen, von anderen Ländern abgezogen zu werden. Trump bekräftigte seine außenpolitische Doktrin: Es werde zuallererst um Amerika gehen, "America First". Die zwei einfachen Regelen lauteten: "Kauft amerikanisch und stellt amerikanisch an." Trump kündigte an, mit der Welt vereint den radikalen Islam zu bekämpfen. Trump appellierte an den Patriotismus aller Amerikaner, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Trump zitierte seinen Wahlkampfslogan: Amerika werde wieder groß gemacht. Handels-, Einwanderungs- und Außenpolitik seien dazu da, damit Amerikaner davon profitierten.