Nur 16 Prozent in USA, aber 63 Prozent in Deutschland - so viele Türken sagten "Ja"

Fast zwei Drittel der in Deutschland lebenden Türken, die auch wirklich am Referendum teilnahmen, haben für "Ja" gestimmt. Mehr als 63 Prozent stimmten für die Einführung des Präsidialsystems. Nur knapp 37 Prozent votierten dagegen. Die größte Zustimmung gab es dabei im Ruhrgebiet: Der höchste "Ja"-Anteil wurde nach einer Übersicht der türkischen Zeitung "Daily Sabah" mit 75,9 Prozent im Generalkonsulat Essen verzeichnet. Die meisten "Nein"-Stimmen kamen mit 49,9 Prozent im Generalkonsulat Berlin zusammen, wo das "Ja"-Lager dennoch mit 50,1 Prozent einen hauchdünnen Sieg davontrug.

Bemerkenswert: In manchen anderen Ländern gab es unter den Exil-Türken eine überwältigende Mehrheit für "Nein". In den USA etwa stimmten 83,8 Prozent gegen die Einführung des Präsidialsystems und nur 16,2 Prozent dafür. Noch größer war die Ablehnung in den Vereinigten Arabischen Emiraten (86,7 Prozent "Nein", 13,3 Prozent "Ja") und in Tschechien (87,5 Prozent "Nein", 12,5 Prozent "Ja"). Auch die in Großbritannien lebenden wahlberechtigten Türken entschieden sich mit 79,8 Prozent "Nein"-Stimmen klar gegen mehr Machtbefugnisse für Präsident Erdogan. Noch größer als in Deutschland war die Zustimmung dagegen in Belgien (75,0 Prozent "Ja") und Österreich: (73,2 Prozent "Ja").

In Deutschland stößt das Wahlverhalten der Türken auf viel Unverständnis. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), warnte aber vor pauschaler Kritik. Viele Deutsch-Türken seien gar nicht zur Wahl gegangen, sagte sie der "Saarbrücker Zeitung". Daher stehe nur eine Minderheit der türkischstämmigen Menschen in Deutschland hinter Erdogans Reform. Das Auftreten von Nationalisten unter Migranten sei darüber hinaus "keine Besonderheit der Deutsch-Türken, so wenig es uns gefallen kann".

Polarisierender Wahlkampf

Tatsächlich war die Wahlbeteiligung in Deutschland mit nicht einmal 50 Prozent relativ gering. Auch hatte es im Vorfeld immer wieder Stimmen von Deutsch-Türken gegeben, die sich gegen eine Abstimmung entschieden hatten – um nicht mit ihrer Stimme über das Schicksal in einem Land zu entscheiden, in dem sie nicht leben. Gökay Sofuoglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland, sagte zu den Ergebnissen, dass unter den in der Bundesrepublik lebenden Türken Wege gefunden werden müssten, "wie man diese Menschen besser erreicht, die in Deutschland in Freiheit leben, aber sich für die Menschen in der Türkei die Autokratie wünschen". Polarisierende Forderungen wie die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft seien aber "keine guten Ansätze", sagte er den Zeitungen "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen".

Es war erwartet worden, dass der Wahlkampf unter Auslandstürken zu einer starken Mobilisierung führt. Erdogan hatte nach der Absage der Auftritte türkischer Minister Deutschland und den Niederlanden Nazi-Methoden vorgeworfen, was in Europa auf scharfe Kritik gestoßen war. Der türkischen Staatschef bezeichnete Europa zudem als "verrottenden Kontinent" und kündigte an, das Verhältnis nach dem Referendum auf den Prüfstand zu stellen.