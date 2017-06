Die Republikaner haben im US-Bundesstaat Georgia eine heiß umkämpfte Nachwahl für einen Sitz im Repräsentantenhaus gewonnen und damit auch einen Stimmungstest für die Arbeit von Präsident Donald Trump. Trumps Parteifreundin Karen Handel setzte sich am Dienstag nach Auszählung von mehr als 65 Prozent der Stimmen gegen den Demokraten Jon Ossoff durch. Beide Seiten hatten im Wahlkampf zusammengenommen die Rekordsumme von mindestens 57 Millionen Dollar ausgegeben. Seit den 70er Jahren ist das Mandat in republikanischer Hand. Auch bei einer Nachwahl in South Carolina konnten die Republikaner ihren Sitz behaupten. Auswirkungen auf die Machtverteilung im Kongress, wo die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit haben, hatten die Wahlen nicht.