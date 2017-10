Flüchtlinge aus Myanmar: Jedes fünfte Kind ist akut unterernährt

Die Lage für Flüchtlingskinder aus Myanmar ist nach Einschätzung des UN-Kinderhilfswerks Unicef kritisch. Fast 340.000 Rohingya-Kinder lebten unter armseligen Bedingungen in Lagern in Bangladesch, ohne ausreichend Nahrung, sauberes Wasser und medizinischer Hilfe, teilte Unicef am Donnerstag mit. Schätzungsweise jedes fünfte Kind sei akut unterernährt und benötige Unterstützung. Es bestehe die Gefahr, dass Seuchen wie Cholera ausbrächen. Bis zu 12.000 Kinder kämen wöchentlich neu in den Lagern an. Simon Ingram von Unicef. "Dies ist keine kurzfristige Krise. Sie wird so schnell nicht enden. Es ist absolut kritisch, dass die Grenzen offen bleiben und dass der Schutz für Kinder gegeben ist." Seit Ende August sind nach UN-Angaben fast 600.000 Rohingya in das Nachbarland Bangladesch geflohen. Die Massenflucht hatte am 25. August begonnen, nachdem das Militär mit einer Großoffensive auf koordinierte Angriffe von Rohingya-Extremisten auf die Sicherheitskräfte reagierte. Die Vereinten Nationen und mehrere Staaten werfen dem Militär des überwiegend buddhistischen Landes "ethnische Säuberung" vor. Die Regierung des früher Birma genannten Landes weist dies zurück. Am Montag beginnt in Genf eine Geberkonferenz für die Minderheit.