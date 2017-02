Demonstranten fordern weiter Rücktritt der Regierung

Die Proteste in Rumäniens Hauptstadt Bukarest gehen weiter. Am Sonntag waren fast eine halbe Million Menschen auf die Straße gegangen. Die Protest-Schilder, die sie mitgebracht hatten, waren eindeutig. Die Demonstranten fordern, dass die Regierung zurücktritt. Und dass obwohl sie die umstrittene Lockerung von Anti-Korruptionsgesetzen nach tagelangen Massenprotesten zurückgenommen hatte. Eigentlich sollte eine Art Bagatellgrenze von umgerechnet rund 45.000 Euro eingeführt werden, unter der Amtsmissbrauch künftig straffrei geblieben wäre. Dass die Regierung dem Druck der Straße nachgegeben hat und darauf verzichtet, reicht diesen Demonstranten nicht: "Die Regierung hat das Gesetz zurückgezogen, aber sie sind schlechte Menschen. Sie wollten korrupte Menschen unterstützten und verhindern, dass sie ins Gefängnis müssen. Deshalb ist es nicht genug, dass sie das Gesetz zurücknehmen." "Ich hoffe, dass die Regierung stürzen wird. Das wollen wir, weil sie in jeder Beziehung Nullen sind. Sie haben Null Respekt für uns und sie glauben das wir überhaupt keine Würde haben. Aber sie sind diejenigen, die Null Würde haben." Die seit Donnerstag täglichen Demonstrationen gehören zu den größten in Rumänien, seit dort vor gut 27 Jahren Machthaber Ceausescu gestürzt wurde. Die geplante Aufweichung des Anti-Korruptionsrechts galt als der größte Rückschlag bei den Reformen in Rumänien, seitdem das Land vor rund zehn Jahren der Europäischen Union beitrat. Die Regierung hatte den Schritt unter anderem mit überfüllten Gefängnissen begründet.