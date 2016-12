Hinter diesen Polizei-Absperrungen liegt der Tatort, an dem am Montagabend Medienberichten zufolge der russische Botschafter Andrej Karlow in der Türkei schwer angeschossen wurde und anschließend seinen Verletzungen erlag. Das meldete die Nachrichtenagentur RIA am Montag unter Berufung auf Insider. Der diplomatische Vertreter hatte den Angaben zufolge eine Kunstausstellung in Ankara besucht und es seien mindestens drei Schüsse abgefeuert worden. Das Moskauer Außenministerium bestätigte laut russischen Nachrichtenagenturen, dass das Attentat auf den Botschafter sich während seiner Rede zur Eröffnung der Ausstellung ereignet hat. In letzter Zeit war es in der Türkei immer wieder zu Protesten vor der Botschaft Russlands gekommen wegen deren Unterstützung für die Offensive der syrischen Regierungstruppen gegen die Rebellen im syrischen Aleppo.