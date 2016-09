In Russland laufen die Wahlen für ein neues Parlament. Nach Umfragen dürfte die Kreml-Partei Einiges Russland erneut stärkste Kraft werden. Demoskopen zufolge wird die Partei auf 31 bis 44 Prozent der Stimmen kommen. Im Oppositionslager vertreten sein dürften wieder die Kommunistische Partei und die nationalistische Liberaldemokratische Partei mit Umfragewerten jeweils um die zehn Prozent. Ein Einzug kleinerer kremlkritischer Parteien gilt als unwahrscheinlich, zumal diese sich in den Staatsmedien kaum Gehör verschaffen können. Die Abstimmung gilt auch als Auftakt zum Präsidentschaftswahlkampf. Staatsoberhaupt Wladimir Putin hat sich bislang nur vage geäußert, ob er sich Anfang 2018 um eine weitere Amtszeit bewirbt und auf die Duma-Wahl verwiesen. Nach der Parlamentswahl im Jahr 2011, die von der Organisation für Sicherheit- und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wegen Verstößen gegen demokratische Standards als nicht fair eingestuft wurde, hatte es wochenlang Massenproteste gegen die Regierung gegeben.