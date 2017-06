In der chilenischen Hauptstadt Santiago haben am Mittwoch erneut Hunderte Studenten gegen die Hochschulreform der Regierung demonstriert. Zunächst blieben die Proteste friedlich. Nach Angaben der Behörden versuchte eine vermummte Gruppe dann, eine wichtige Straße in den Norden der Hauptstadt zu blockieren. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, Demonstranten warfen mit Gegenständen. Die Proteste richten sich gegen die mitte-links gerichtete Staatspräsidentin Michelle Bachelet. Ihre Versuche, den Zugang zur Hochschulbildung zu erleichtern und deren Qualität zu verbessern, seien unzureichend. Noch immer hänge Bildung zu sehr vom Geldbeutel ab, so die Kritik.