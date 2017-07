Frau in Saudi-Arabien nach Minirock-Video festgenommen

Ein bauchfreies Top ohne Ärmel und ein Minirock sind bei Temperaturen von über 40 Grad im Schatten nichts Besonderes. Doch dass eine Frau in Minirock und Top durch Saudi-Arabien läuft, ist alles andere als alltäglich. Nun hat eine Feministin das Video einer Frau in westlicher Sommerkleidung im Internet veröffentlicht und damit die Gemüter erregt.

In Saudi-Arabien, das als eines der konservativsten Länder der Erde gilt, haben Frauen strenge Kleiderregeln zu beachten. Sie müssen sich von Kopf bis Fuß, von Handgelenk bis Fessel bedeckt halten, mit Kleidung, die nichts über ihre Figur preisgibt. Auch sonst haben Frauen im Land nicht viel zu melden. Wählen dürfen sie erst seit zwei Jahren und Autofahren soll erst ab demnächst und auch nur unter strengen Auflagen für Frauen erlaubt werden.

Nicht länger als sechs Sekunden dauert die Szene

In diese frauenfeindliche Welt grätschte am Wochenende eine Feministin, die einen Videoclip auf Snapchat stellte und via Twitter verbreitete. Es zeigt eine junge Frau in Top und Minirock, die durch eine sandige Gasse schlendert, nicht länger als sechs Sekunden dauert die Szene. Im Tweet schreibt sie zu dem kurzen Clip: "Wäre es eine Ausländerin, würdet ihr die Schönheit ihrer Taille und die Faszination ihrer Augen preisen, weil es aber eine Saudiaraberin ist, wird ihre Verurteilung gefordert."

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) 16. Juli 2017

Die Straße, auf der sich die Frau bewegt, scheint die Festung von Uschaiqir zu sein, einem Dorf in der selbst für Saudi Arabien sehr konservativen Provinz Nadschd. Der Clip hat sich am Wochenende rasch auf Twitter verbreitet; am Dienstag berichtet das staatliche Fernsehen nun von ihrer Festnahme. "Die Polizei in Riad hat eine Frau aufgegriffen, die in Uschaiger in freizügiger Kleidung aufgetaucht ist. Sie wurde der Staatsanwaltschaft überwiesen", heißt es. Was mit der Frau nun geschieht, blieb zunächst unklar. Der Tweet des Staatsfernsehens endete allerdings mit dem Hashtag "Prozess für Model Cholud" und verwies damit auf den Namen des Snapchat-Profils, auf dem das Video Berichten zufolge zuerst hochgeladen wurde.

Die Feministin hat noch einen Film getwittert, in dem der Clip bearbeitet wurde: Über die Frau im Top und Minirock wurde eine mit Niqab verschleierte Frau gemalt. Dazu auf Arabisch der Text: "Gott verflucht dich noch, wenn du in den Himmel kommst".