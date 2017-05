Schweden stellt Ermittlungen gegen WikiLeaks-Gründer Assange ein

Die schwedische Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen gegen den Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, ein. Das Verfahren wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung werde fallengelassen, teilte die Behörde am Freitag mit. Eine Aussage über seine Schuld werde allerdings nicht getroffen, sagte die Staatsanwältin Marianne Ny. "Die Entscheidung über die Einstellung ist getroffen worden, da wie keine Möglichkeit gesehen haben, die Ermittlungen noch voranzubringen." Damit endet ein seit sieben Jahren andauernder Rechtsstreit. Der 45-jährige Assange hat die Vorwürfe stets bestritten. 2012 suchte er in der Botschaft Ecuadors in London Schutz, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen. Er befürchtete, von Schweden an die USA ausgeliefert zu werden. Die britische Polizei erklärte nach Einstellung der schwedischen Ermittlungen, Assange würde umgehend verhaftet, falls er die Botschaft verlassen sollte. Auf WikiLeaks wurden zahlreiche geheime Dokumente der US-Streitkräfte und von US-Botschaften veröffentlicht.