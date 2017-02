Trumps Pressesprecher war früher Osterhase im Weißen Haus

Sean Spicer hat keinen einfachen Job. Trumps Pressesprecher muss die umstrittene Politik seines Chefs verkünden und die Attacken auf die Medien verteidigen. Spicer tritt dabei oft aggressiv auf. Nicht selten nimmt er es nicht so genau mit der Wahrheit. Der Mann ist deshalb unter den Journalisten in der Hauptstadt Washington nicht gerade beliebt, um es vorsichtig auszudrücken. Erst am Wochenende schloss er Journalisten von der "New York Times", "CNN" und anderen Medien vom traditionellen Briefing im Weißen Haus aus - ein schwerer Affront gegen die Presse.

Umso überraschender sind vor diesem Hintergrund die Details aus der Vergangenheit Spicers, die am Wochenende ihre Runde auf Twitter machten. Sie werfen ein Schlaglicht auf den Mann, das so gar nicht zu seiner aktuellen Rolle passen will: Spicer war zur Zeit der Präsidentschaft von George W. Bush Osterhase im Weißen Haus. Der Mann bespaßte im Bunny-Kostüm Kinder, die zum Ostereier-Rollen eingeladen worden waren.

Sean Spicer used to play the Easter Bunny at the White House easter egg roll. (H/T @Rschooley) pic.twitter.com/d6h3otkvv1 — Yashar (@yashar) 26. Februar 2017

Zu verdanken haben wir die Information dem Drehbuchautor Robert Schooley, der ein kurzes Interview mit Spicer von damals auf Twitter veröffentlichte. Andere Twitter-User nahmen das zum Anlass, um entsprechende Bilder aus Spicers Vergangenheit zu veröffentlichen. Ein Aussage Spicers war, dass es unter dem Kostüm ziemlich heiß werde und die Kinder sich vor lauter Aufregung sehr gut benehmen würden. Nun gut, der Informationsgehalt ist gleich null. Aber es geht ja auch um die Bilder.



Logisch, dass Schooley den Spicer-Bunny bissig kommentierte: "Sean Spicer in der Rolle, für er geboren wurde."

Sean Spicer in the White House job he was born (somewhere) for. pic.twitter.com/kbAahrRH7T — Schooley (@Rschooley) 26. Februar 2017