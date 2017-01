Sieben Akte ohne Gnade - das große Theater des Sean Spicer

US-Regierungssprecher Sean Spicer hat den Medien eine falsche Berichterstattung über die Vereidigung Donald Trumps als Präsident vorgeworfen. Die Presse habe den Eindruck erwecken wollen, dass deutlich weniger Menschen zur Amtseinführung in Washington gekommen seien, als dies der Fall gewesen sei, sagte Spicer am Samstagabend. "Dies war das größte Publikum, das je bei einer Vereidigung dabei war. Punkt."

Spicer kritisierte insbesondere, dass Fotos auf Twitter eingestellt worden seien, die große leere Flächen auf dem Parkstreifen vor dem Kapitol zeigten, wo Trump am Freitag den Amtseid ablegte. "Solche Versuche, den Enthusiasmus über die Vereidigung zu mindern, sind beschämend und falsch." In den Medien werde viel darüber geredet, dass es eine Pflicht gebe, Trump zur Rechenschaft zu ziehen. "Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass das für beide Seiten gilt. Wir werden die Presse ebenso zur Verantwortung ziehen."

Spicer ließ keine Fragen der Journalisten zu. Er äußerte sich, nachdem am Samstag mehr Teilnehmer zu einer Demonstration von Frauen gegen Trump gekommen waren, als erwartet.