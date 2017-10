Die bekanntesten Autonomiebewegungen in Spanien

In keinem anderen Land der EU gibt es so vehemente Separatismus-Bestrebungen wie in Spanien. Ganze 17 politisch autonome Regionen werden als "autonome Gemeinschaften" (Comunidades Autonomas) bezeichnet. Diesen gelang es seit 1978 in unterschiedlichen Abstufungen ihre Befugnisse auszubauen. Ein Grund dafür ist die Zweideutigkeit der spanischen Verfassung: Sie beinhaltet zwar das Prinzip der "unauflöslichen" Einheit der Nation, aber eben auch das Recht auf Autonomie. Und das sind die bekanntesten Autonomiebewegungen:

Katalonien

Zurzeit sicherlich die bekannteste Unabhängigkeitsbewegung Europas. Die Einwohner fühlen sich vor allem aufgrund von Sprache und Kultur als eigene Nation.

Baskenland

Die Terrororganisation ETA kämpfte über 50 Jahre um die Unabhängigkeit. Erst 2011 gab sie ihren bewaffneten Kampf auf. Seitdem tritt die Nationalistenpartei PNV für baskische Belange ein.

Galicien

Die dritte "urautonome" Region Spaniens ist unbekannter als seine Nachbarn. Die Geographie spielt in Galicien eine besondere Rolle: Lange Zeit war die Region durch Berge und Meer isoliert. Die Einwohner Streben nach Anerkennung einer galicischen Nation – und der Wiederbelebung ihrer Kultur.

Andalusien

Mehrere Parteien in der Region setzten sich für mehr Selbstbestimmung ein. Viele Einwohner fordern auch größere Befugnisse im Bereich Steuern und eine Stärkung der nationalen Identität Andalusiens.

Asturien und Kantabrien

Die zwei kleineren Regionen streben nicht unbedingt eine Trennung von Spanien an, sondern fördern vor allem das Überleben ihrer eigenen Kulturen und der Doppelsprachigkeit, die das Gebiet prägen.