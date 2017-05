An der Front in der Provinz Hama in Syrien kommt es offenbar auch nach dem Einrichten von Sicherheitszonen zu Gefechten, wie dieses Amateurvideo zeigen soll. Insgesamt aber haben die Kämpfe zwischen Rebellen und Regierungstruppen am Samstag nachgelassen, teilten eine Beobachtergruppe und ein Rebellenführer mit. Um Mitternacht trat eine auf die Initiative Russlands getroffene Vereinbarung in Kraft, die die Einrichtung von vier Schutzzonen für mindestens sechs Monate vorsieht. Seit Mitternacht habe es zwar in den Zonen vereinzelt Verstöße gegeben, aber keine Toten mehr durch Kämpfe, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Auch ein Anführer der Rebellen bestätigte, dass die Gefechte abgenommen hätten.