Gabriel findet in US-Unabhängigkeitserklärung klare Botschaft an Donald Trump

Diesen Ball hatte sich Sigmar Gabriel (SPD) selbst aufgelegt, also verwandelt er ihn auch sicher. Bei einem Besuch in der berühmten Bibliothek des US-Kongresses in Washington lässt sich der Bundesaußenminister am Donnerstag auf eigenen Wunsch historische Dokumente zeigen, die den frühen deutschen Einfluss auf die USA zeigen: Eine im Jahr 1743 in deutscher Sprache in Nordamerika gedruckte Bibel, eine Lincoln-Biographie des berühmten deutschen Auswanderers und späteren US-Innenministers Carl Schurz und eine deutsche Übersetzung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.



Gabriel zeigt sich beeindruckt, stellt Fragen. Als die Bibliotheksvertreter den Gast aus Germany schon weiter in den nächsten Raum führen wollen, dreht der sich noch einmal um, lässt sich seine Brille geben und liest demonstrativ und vor laufenden Kameras aus der Unabhängigkeitserklärung: "Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit."



Gabriel mit Donald Trump im Sinn: An universelle Werte erinnern

Gabriel VereidigungDie Worte stammen aus dem Jahr 1776, für Gabriel sind sie brandaktuell. "In diesen Tagen ist es eine gute Idee daran zu erinnern, dass das universelle Werte sind", sagt der deutsche Außenminister. Gabriel ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, das seit der Amtsübernahme von Präsident Donald Trump in Washington zu Besuch ist. Noch vor seinen Treffen mit Außenminister Rex Tillerson und Vizepräsident Mike Pence sendete Gabriel eine unmissverständliche Botschaft an die Trump-Regierung, indem er aus dem Gründungsdokument der USA zitiert, das Freiheit und Gleichheit der Menschen propagiert.



Die Bundesregierung hat mit Sorge und Befremden beobachtet, dass Trump den Bürgern aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern sowie Flüchtlingen pauschal die Einreise verwehrt. Trump und seine Truppe haben seit ihrem Regierungsantritt vor zwei Wochen im Stakkato auch gegen Handelsverträge, gegen China, gegen Mexiko und auch gegen Deutschland ausgeteilt.

