So sehen die Strassen in der libyschen Stadt Sirte nach wochenlangen Kämpfen und Luftschlägen der US-Luftwaffe aus. Bereits seit rund einem halben Jahr kämpfen libysche Truppen, um die Küstenstadt aus den Händen der Extremistenmiliz IS zu befreien. Doch jetzt sehen die Kämpfer ein Ende der Offensive, ein Sieg ist ihrer Meinung in greifbarer Nähe. Dazu wurden in den letzten Tagen die Bemühungen intensiviert, die US-Luftwaffe flog allein am Freitag und Samstag der letzten Woche 36 Luftschläge. Der Verlust Sirtes würde die Position des IS in Nordafrika empfindlich schwächen, denn die libysche Küstenstadt ist die einzige Machtbasis der Extremistenmiliz außerhalb des Iraks und Syriens. Der IS steht momentan an vielen Fronten unter Druck, auch im Irak haben die Regierungstruppen eine Offensive auf die vom IS gehaltene Großstadt Mossul gestartet.