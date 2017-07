Das chinesische Staatsfernsehen zeigte am Sonntag Bilder von der großen Militärparade mit der das Land den 90. Gründungstag der Volksbefreiungsarmee gefeiert hat. Nach Angaben der Staatsmedien waren an dem Aufmarsch rund 12.000 Soldaten beteiligt. Dabei wurden gepanzerte Fahrzeuge und Militärjets sowie Langsteckenraketen präsentiert. Präsident Xi Jinping würdigte in seiner Rede die Kampfkraft der Armee, die sich zur Zeit in einem Modernisierungsprozess befindet. Experten sehen in der Aufrüstung auch eine Machtdemonstration gegenüber den USA und den Nachbarstaaten. Die Volksbefreiungsarmee wurde am ersten August 1927 gegründet und die Parade fand auf einer Trainings-Basis rund 400 Kilometer nordwestlich von Peking statt.