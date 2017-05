USA testen Abwehr von Interkontinentalrakete

Angesichts wachsender Spannungen mit Nordkorea haben die USA die Abwehr eines simulierten Angriffs mit einer Interkontinentalrakete gestestet. Der Test sei erfolgreich verlaufen, teilte das US-Militär am Dienstag mit. Die Interkontinentalrakete sei von einer US-Basis auf den Marshall Inseln abgefeuert worden, die Abfangrakete ist vom US-Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien gestartet. Es soll sich um einen Test des bodengestützten Midcourse Defense-Systems GMD gehandelt haben. Es fängt Interkontinentalraketen in großen Höhen, außerhalb der Atmosphäre ab. Das US-amerikanische Festland liegt etwa 9000 Kilometer von Nordkorea entfernt. Das kommunistische Land hat in den vergangenen Monaten immer wieder Raketen getestet und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen.