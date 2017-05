SPD-Franktionsvorsitzender Oppermann gratuliert Macron zum Wahlsieg

SPD-Franktionsvorsitzender Thomas Oppermann am Sonntag in Berlin: "Ich bin erleichtert und ich bin glücklich über den Wahlsieg von Emmanuel Macron. Er hat nicht nur Frankreich, er hat Europa gerettet. Hätte Marine Le Pen gewonnen, sie hätte schon morgen früh die Axt an Europa, an die Europäische Union, an die Euro-Zone gelegt. Jetzt haben wir mit Macron die Chance, Europa zu erneuern, die Krisen zu bewältigen. Das geht aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger von Wolfgang Schäuble. Sondern da müssen wir gemeinsam mit Frankreich für mehr Investitionen, für eine stärkere Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa sorgen. Und für eine Stabilisierung der Euro-Zone. Wir jedenfalls treten ein für ein europäisches Deutschland. Und nicht für ein deutsches Europa."