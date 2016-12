Entscheidung in Österreich: Am Sonntag wird dort ein Staatspräsident gewählt - bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Wie schon im Mai stehen sich Norbert Hofer von der rechtskonservativen FPÖ und der unabhängige Kandidat Alexander van der Bellen gegenüber. In Umfragen lagen beide zuletzt Kopf an Kopf. Hofer wendet sich mit kritischen Äußerungen zu Einwanderung und nationalistischen Parolen an EU-kritische Wähler. Die Forderung nach einer Volksabstimmung über den Verbleib Österreichs in der EU hat er inzwischen zurückgezogen. "Ich hoffe darauf, dass es so was wie ein Erwachen gibt, wo man sagt: Wir haben gesehen, wir haben große Fehler gemacht, wir sind so weit gegangen, dass eines der wichtigsten Mitgliedsländer, nämlich Großbritannien, uns abhandengekommen ist. Jetzt müssen wir es besser machen. Darauf vertraue ich und darauf hoffe ich." Die EU-Skepsis ist einer der Hauptkritikpunkte seines Gegners Van der Bellen: "Ich glaube, dass es Österreich - als kleine Nation, die vom Export abhängig ist, von guten Beziehungen zu anderen Staaten, wo mindestens die Hälfte aller Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Außenwirtschaft abhängen - dass es für Österreich schädlich wäre, die Auflösung der Union zu betreiben. Und darum geht es letztlich. Die Europäische Union ist in einer Krise und die soll nicht von Österreich aus noch verschärft werden." In vielen Ländern Europas wird die Wahl als Stimmungstest für populistische Strömungen gesehen. Die Abstimmung im Mai hatte Van der Bellen zunächst gewonnen. Später war das Ergebnis aufgrund von Unregelmäßigkeiten jedoch annulliert worden.