Südkorea will Gespräche mit Nordkorea aufnehmen

Südkorea hat am Montag eine Wiederaufnahme der seit Ende 2015 ruhenden Gespräche mit dem Norden vorgeschlagen. Es ist der erste derartige Schritt des neuen Präsidenten Moon Jae In. Er hatte sich bei seinem Wahlsieg im Mai für einen Dialog mit der Regierung in Pjöngjang ausgesprochen. Wiedervereinigungsminister Myoung-gyon sagte, man habe Familiengespräche unter der Leitung des Roten Kreuzes vorgeschlagen, sowie Militärgespräche um alle feindseligen Aktivitäten an der Demarkationslinie zu beenden. SOUTH'S UNIFICATION MINISTER, CHO MYOUNG-GYON "Diese beiden Vorschläge sind dringende Versuche, die Spannungen auf der Koreanischen Halbinsel zu beruhigen und die Kooperation zwischen Nord- und Südkorea zu fördern. Das Verteidigungsministerium des Landes nannte den 27. Juli - den Jahrestag des Waffenstillstandsabkommens von 1953 als Termin für Militärgespräche. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Die Spannungen auf der Halbinsel haben nach einer Serie von nordkoreanischen Raketentests zuletzt wieder zugenommen.