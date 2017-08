Islamisten-Miliz IS verliert weiter an Boden

Die Islamisten-Miliz IS verliert im syrischen Bürgerkrieg offenbar weiter an Boden. Regierungstruppen und ihre Verbündeten eroberten am Samstag Al-Suchna, die letzte große Stadt in der östlichen Provinz Homs, die noch von den Extremisten gehalten worden war. Das teilte die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Hisbollah-Miliz aus dem benachbarten Libanon, die an der Seite der Armee kämpft, sprach von erheblichen Fortschritten in der Stadt, die rund 50 Kilometer vor der Grenze zur Provinz Deir al-Sor liegt, die noch fast vollständig unter Kontrolle der IS-Extremisten ist. Die Armee von Präsident Baschar al-Assad wird auch vom russischen Militär unterstützt. In anderen Gebieten drängen von den USA unterstützte Kurden-Einheiten und ihre Verbündeten die Islamisten zurück. Sie konzentrieren sich derzeit auf die Eroberung der IS-Hochburg Rakka in Nord-Syrien. Dort sind nach US-Angaben noch etwa 2000 IS-Kämpfer eingeschlossen. Seit Beginn der Großoffensive Anfang Juni soll fast die Hälfte der Stadt erobert worden sein, die die Miliz Islamischer Staat faktisch als ihre Hauptstadt in Syrien auserkoren hatte.